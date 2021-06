Gazzetta - Non poter giocare la Champions è stata una delusione profonda per Osimhen

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Adesso Osimhen vuole essere protagonista sin dall’inizio: un anno gli è bastato per capire le dinamiche dell’ambiente e l’affetto che prova per lui la gente di Napoli. Il suo modo di attaccare gli spazi è unico, riesce a capitalizzare la profondità con degli allunghi pazzeschi: quando parte in velocità è capace di dare metri agli avversari anche in spazi più o meno brevi. La delusione di Osimhen è stata profonda, l’avrebbe giocata volentieri la Champions League"