Gazzetta - Napoli spaccata su De Laurentiis, detrattori in maggioranza: un gesto non è stato gradito dai tifosi

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la città di Napoli è spaccata sulla figura del presidente ma i detrattori di Aurelio De Laurentiis sembrano in maggioranza.

Fino a qualche mese fa, non era così, ma il finale di stagione e i primi scricchiolii con Spalletti hanno generato frizione tra lui e il pubblico:

"Alcune uscite non sono piaciute e anche l’intervento post Empoli finalizzato a salvare il piazzamento Champions non è stato gradito perché visto dai più come un tentativo di salvaguardare esclusivamente gli interessi economici della società.

Di contro, Spalletti, che era finito nel mirino della critica dopo il trittico Fiorentina-Roma-Empoli, ha riguadagnato la fiducia popolare in virtù di un ottimo finale di stagione e di dichiarazioni come quelle di venerdì sera meno “allineate”"