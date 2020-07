Gazzetta - Napoli-Roma, Lozano dal primo minuto! In avanti titolare anche Milik

Ultime notizie calcio Napoli - Questa sera al San Paolo andrà di scena un grande classico del calcio italiano: Napoli-Roma. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere la gara buona per tornare a vedere Hirving Lozano titolare. Con Gattuso al messicano è stato concesso spazio dal primo minuto solo in Coppa Italia contro il Perugia ma stasera potrebbe essere la sua chance. L'ex PSV, infatti, dovrebbe prendere il posto di Lorenzo Insigne andando ad affiancare in avanti Arek Milik, favorito su Dries Mertens.

