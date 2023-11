Gazzetta - Mistero Lindstrom: ecco perché Garcia non gli dà ancora fiducia

titola questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come l'acquisto più caro del mercato del Napoli ad oggi non si è mai praticamente visto con una certa continuità in campo.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Alla base c’è forse un equivoco tattico, nel senso che Lindstrom si adatta come esterno ma è più un trequartista, Garcia lo vede anche come mezzala, anche se non lo ha mai utilizzato così. Fatto sta che finora il suo impegno è stato molto limitato e soprattutto poco efficace per un Napoli che ha bisogno di nuova linfa.

Del resto parliamo dell’investimento più importante dei campioni d’Italia: 25 milioni di euro. E De Laurentiis si aspetta che presto cominci a rendere anche lui come nelle attese".