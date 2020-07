Gazzetta - Milik via da Napoli, Giuntoli lavora ad uno scambio con Roma e Juventus

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, insieme ai suoi collaboratori, sta tenendo in piedi varie opzioni anche perché si tratterà comunque di operazioni onerose, per il quale il Napoli attenderà di concludere qualche trattativa in uscita per poter reinvestire. E in questo senso la cessione più probabile è quella dell’attaccante Arek Milik, che ha preferito non prolungare il contratto in scadenza nel 2021. Se la Juve lo vorrà davvero, il diesse chiederà in cambio l’azzurro Federico Bernardeschi (che con l’arrivo di Kulusevski vede diminuire i propri spazi in bianconero, mentre Gattuso lo accoglierebbe a braccia aperte). Discorso simile se il centravanti polacco potesse finire in una operazione di scambio con la Roma: in quel caso il Napoli chiederebbe il turco Cengiz Under".