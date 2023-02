Gazzetta - Meret ha smentito clamorosamente chi rimpiangeva Ospina: così ha cancellato l'ombra del Patron

Alex Meret si sta prendendo la sua rivincita nei confronti di chi pensava non potesse essere il portiere titolare del Napoli. Dopo l'addio di Ospina ha sempre dovuto fare i conti con la diffidenza e voci di mercato che volevano in arrivo Navas. Non è un segreto infatti che Meret per alcune ore sia diventato il portiere dello Spezia salvo poi saltare tutto. Calcio Napoli - Quest'annosi sta prendendo la sua rivincita nei confronti di chi pensava non potesse essere il portiere titolare del Napoli. Dopo l'addio di Ospina ha sempre dovuto fare i conti con la diffidenza e voci di mercato che volevano in arrivo Navas. Non è un segreto infatti che Meret per alcune ore sia diventato il portiere dello Spezia salvo poi saltare tutto.

Riscatto Meret

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola evidenzia come dall'addio di Ospina, Meret non ha saltato praticamente una sola partita da inizio stagione confermandosi sempre di più decisivo per le sorti del Napoli. "Insomma - scrive Gazzetta chi nutriva dei dubbi sulla tenuta fisica e mentale di Meret, chiamato a prendere proprio il posto del “Patron” Ospina, è stato clamorosamente smentito dall’eccellente rendimento del numero uno friulano".