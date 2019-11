Gazzetta massacra Ancelotti: ha fallito! Napoli mai così male dai tempi di Benitez e Mazzarri

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport giudica fallimentare la gestione di Carlo Ancelotti nel Napoli. I numeri sono a dir poco impietosi fino a questo momento.

"Il progetto tecnico di Carlo Ancelotti è per buona parte fallito, gli resta la possibilità di accedere agli ottavi di Champions League un traguardo, peraltro, raggiunto già da Mazzarri (contro il Chelsea) e da Sarri (contro il Real Madrid). I numeri sono la condanna dell’allenatore, non gli consentono attenuanti, gli ricordano che il suo Napoli non vince da 6 partite (da 5 in campionato) e per trovare una striscia peggiore bisogna andare indietro, al 2013, quando la vittoria mancò per ben 7 giornate. Gli stessi numeri sono ancora più impietosi quando gli ricordano che il suo Napoli ha finora sommato appena 20 punti nelle 13 partite disputate: solo nel 2011-12 la squadra azzurra era partita male con gli stessi punti, poi sempre meglio"