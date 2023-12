Gazzetta - Lobotka per anni oggetto misterioso, Mazzarri sta rimettendo quattro pezzi a posto per rivedere il giocattolo di Spalletti

Ultime notizie Napoli - Ci sono squadre che hanno scritto la storia, e il Napoli di Luciano Spalletti è sicuramente una di quelle secondo la Gazzetta dello Sport.

Napoli è ritornata sul tetto d’Italia nell’unico modo possibile: giocando a calcio, dominando gli avversari, divertendosi e facendo divertire.

"Nulla sarebbe stato possibile senza un direttore d’orchestra fuori dal comune: Lobotka è stato per anni un oggetto misterioso, poi è arrivato Luciano, gli ha consegnato le chiavi del gioco e il Luna park azzurro ha preso vita.

Ora tocca a Mazzarri rimettere insieme i pezzi: a Bergamo, sotto gli occhi di Luciano, il Napoli è tornato a vincere. Con Kvara in gol su assist di Di Lorenzo, Lobotka in regia e Osimhen in versione assist-man. Sì, il giocattolo non s’è rotto, bisognava solo rimettere i pezzi al posto giusto"