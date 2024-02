Gazzetta - Libertà inspiegabile dal Napoli a Pedri e Gundogan! A Kvara e Di Lorenzo non riesce niente

Ultime notizie Napoli - Il Napoli sta a guardare il Barcellona, come fosse sotto choc, per gran parte del primo tempo come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Napoli sull'orlo del baratro

L’impressione del Napoli è di frustrazione. Si legge negli occhi di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, ai quali non riesce quasi niente delle meraviglie con Spalletti: