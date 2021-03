Gazzetta - L’eliminazione dall’Europa League è stata una liberazione: Gattuso ha avuto la possibilità di lavorare per l’intera settimana

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "L’ambizione Champions League resta solida, dunque. Il cerchio si è allargato, dal Milan secondo alle spalle dell’Inter, fino al settimo posto della Lazio, tutte hanno la possibilità di poter accedere alla massima competizione europea. Napoli, Juventus e Lazio hanno anche una partita in meno. Le prime due si sfideranno all’Allianz Stadium il 7 aprile, mentre la squadra di Simone Inzaghi dovrà recuperare la partita contro il Torino. Paradossalmente, l’eliminazione dall’Europa League è stata una liberazione per l’ambiente napoletano, Senza più impegni infrasettimanali, Gattuso ha avuto la possibilità di lavorare per l’intera settimana".