Gazzetta - La proposta del Napoli per convincere Koulibaly a rinnovare: le cifre

Calciomercato Napoli - Qual è la proposta di rinnovo del Napoli a Koulibaly? L'edizione odierna della gazzetta dello Sport ha pubblicato le cifre che De Laurentiis ha messo sul piatto per convincere il difensore a prolungare l'attuale contratto con il club in scadenza tra un anno.

Koulibaly

Offerta Napoli per il rinnovo Koulibaly

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'offerta di rinnovo presentata dal Napoli per Koulibaly. Per il quotidiano, De Laurentiis avrebbe offerto il 50% dell'attuale ingaggio. Facendo due conti, se Koulibaly oggi prende sui 6 milioni netti, la proposta fatta dal Napoli sarebbe dunque di 3 milioni. Ieri Spalletti in conferenza stampa ha detto chiaramente che si aspetta la riconferma di Kalidou.