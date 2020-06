Gazzetta - La polizia municipale sorveglierà le vie d'accesso al San Paolo: massima allerta nell'evitare assembramenti

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Napoli-Inter: "Sarà una notte strana, diversa. Perché il Napoli giocherà nel San Paolo vuoto, senza il sostegno dei 55 mila che l’avrebbero riempito per questa semifinale. L’ultimo precedente senza pubblico risale alla stagione 2006-07, campionato di Serie B. Quella volta il Napoli batté 1-0 il Piacenza con un gol del Pampa Sosa. La zona di Fuorigrotta sarà presidiata, comunque, dalle forze dell’ordine per evitare che si possano creare assembramenti di persone all’esterno dell’impianto. C’è anche un piano per quanto riguarda la viabilità: la polizia municipale sorveglierà le vie d’accesso allo stadio. Se il Napoli dovesse accedere alla finale, è prevedibile che ci sia il solito carosello di auto festanti".