Gazzetta - L'episodio che ha fatto scoccare la scintilla tra tifosi e Spalletti

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come il pubblico di Napoli sia con Spalletti dopo le prestazioni convincenti della squadra.

"La gente vuole una squadra che lotti e non molli mai e finora è stata accontentata. E l’amore è sbocciato in agosto alla prima di campionato. Perché col Venezia sembrava tutto facile, ma l’espulsione (ingenua) di Osimhen ha complicato i piani. Giocare oltre un’ora in inferiorità numerica non era semplice. E quando nella ripresa Lorenzo Insigne ha sbagliato il rigore, invece di imprecazioni o fischi è partito subito l’incitamento al capitano e alla squadra. E poco dopo Lorenzinho, sempre dal dischetto, ha sbloccato la gara. Una scintilla diventata fiammata contro la Juventus, l’avversaria storica con la maiuscola. Apprezzando il forcing di una squadra generosa e che non pensava alla stanchezza delle nazionali"