Gazzetta - Koulibaly-Man City, la trattativa sta per sbloccarsi: domani summit tra ADL e l'agente a Capri

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Koulibaly: "L’atmosfera rilassata di Capri potrà diventare complice dell’affare che porterebbe Kalidou Koulibaly al Manchester City, ma soprattutto sbloccare il mercato in entrata del Napoli, con Rino Gattuso che freme per poter allenare quelli che saranno gli effettivi della sua squadra. Domani nell’isola del Golfo si sono dati appuntamento, nella residenza estiva di Aurelio De Laurentiis, l’agente Fali Ramadani col presidente del Napoli. Ieri le parti si sono sentite, nessun passo avanti, ma la sensazione che alla fine presto la trattativa si sbloccherà. C’è qualche milione di differenza in ballo, ma le valutazioni da fare sono di opportunità non solo strettamente economiche. Perché con oltre 65 milioni di euro in ballo si potrà agire sul mercato e completare la rosa nella direzione richiesta dall’allenatore2.