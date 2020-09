Gazzetta - Koulibaly-Man City, il rischio che salti tutto è concreto: se entro domenica non ci saranno novità ADL lo toglierà dal mercato

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sul futuro di Kalidou Koulibaly: "Da un momento all’altro si aspetta il passaggio di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Il tempo stringe e il rischio di far saltare l’operazione è parecchio concreto. Pepe Guardiola vuole il difensore senegalese, ma la spesa preventivata è di massimo 70 milioni di euro. E Aurelio De Laurentiis non vuole mollare, ne chiede almeno 5 in più. E la trattativa langue, mentre il club inglese crede molto nella mediazione di Fali Ramadani, il manager del giocatore, che sta trattando col Napoli. Se nulla cambierà fino a domenica, non è escluso che Rino Gattuso lo schieri contro il Parma, nella prima giornata di campionato. A differenza di Milik, che è in scadenza, Koulibaly ha ancora altri tre anni di contratto ed è parte integrante del nuovo progetto tecnico. Averlo a disposizione non dispiacerebbe affatto a Gattuso".