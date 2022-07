Gazzetta - Koulibaly dice no a rinnovo e Juve, Spalletti ha un'altra soluzione per il senegalese

Kalidou Koulibaly dovrebbe raggiungere i compagni in Val di Sole nella giornata di giovedì, come racconta la Gazzetta dello Sport. Per quei giorni avrà raggiunto la squadra anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Futuro Koulibaly, l'idea di Spalletti

L’incontro fra i due potrà essere chiarificatore per il futuro a Napoli:

"Le parti convergono sul “no” alle richieste della Juventus. Il club ha proposto un quinquennale con cifre vicine a quelle attuali (6 milioni a stagione) ma l’agente Ramadani ha detto no. Bisognerà vedere se il giocatore vorrà andare a scadenza, oppure accettare la proposta e rimanere a vita al Napoli, diventandone ovviamente subito il capitano. È la soluzione caldeggiata dall’allenatore Luciano Spalletti, che ritiene imprescindibile il Comandante per la sua squadra"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli