Gazzetta - Italia, le probabili convocazioni di Mancini per l'Europeo: Di Lorenzo e Insigne sicuri del posto. C'è Grifo e non Politano

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Da qui all’Europeo c’è soltanto questa convocazione per conoscere, studiare e in caso accogliere qualcuno nel gruppo. Quindi il neoitaliano Toloi, diventato selezionabile a febbraio, sarà nella lista ampia per il triplice impegno azzurro verso Qatar 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Esperimento interessante per una difesa che si schiera a quattro ma imposta sempre a tre: l’atalantino, trasformato da Gasperini, e spesso aggiunto in mediana per creare superiorità, potrebbe proporsi da esterno che si accentra. Un ruolo in cui sta facendo bene il titolare Florenzi ma con tanta concorrenza, dal romanista Mancini a Di Lorenzo. Non dovrebbero esserci altre novità in una lista necessariamente ampia, 34/35 nomi, perché nessuno può affrontare tre gare in dieci giorni".

Ecco la lista della rosea:

PORTIERI Donnarumma, Sirigu, Cragno (più uno tra Meret, Gollini e Silvestri).

DIFENSORI Florenzi, Mancini, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Toloi, Chiellini, Bastoni, Spinazzola, Emerson, Calabria (Romagnoli).

CENTROCAMPISTI Jorginho, Locatelli, Barella, Lo. Pellegrini, Verratti, Pessina, Cristante, Castrovilli (Soriano).

ATTACCANTI Chiesa, Bernardeschi, Immobile, Belotti, Kean, Insigne, Berardi, El Shaarawy, Caputo, Grifo.