Gazzetta - Invasione napoletana allo Zini di Cremona: in 10.000 a sostenere Spalletti e squadra

Calcio Napoli - Ci sarà il sold out questo pomeriggio allo Zini dove, alle ore 18, Cremonese e Napoli giocheranno. Prevista dunque una splendida cornice di pubblico. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport saranno davvero tantissimi i napoletani che sosterranno la squadra allenata da Luciano Spalletti in terra lombarda.

Cremonese-Napoli, Zini sold out

Secondo la Gazzetta dello Sport alla fine i tifosi del Napoli, tra settore ospiti ed altre zone dello stadio Zini, saranno quasi 10.000. Un numero considerevole che sicuramente sosterrà a grande voce i partenopei. Una vittoria contro la Cremonese sarebbe molto importante.