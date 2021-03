Gazzetta - Il fattore Insigne, nuovo record per il capitano del Napoli: nessuno come lui in serie A

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Gazzetta, c'è un primato per Lorenzo Insigne: "Applausi comunque a un bel Bologna, che alla fine però concretizza poco e concede troppi spazi. Al di là dei moduli a specchio, l’atteggiamento di entrambe le squadre è aggressivo e il ritmo alto e piacevole. Il Napoli trova subito lo sfondamento centrale con Fabian che, dopo aver fatto un ottimo slalom, davanti a Skorupski perde l’attimo. Poco dopo sempre dai piedi dello spagnolo parte l’azione del gol: palla in verticale per Zielinski che di tacco smarca al limite dell’area Insigne, il destro è chirurgico, col capitano che migliora il suo record: per l’ottava volta sblocca il risultato. Nessuno in A fa meglio".