Gazzetta - Insigne ko, il Napoli non ha gradito un gesto del capitano azzurro

Notizie Calcio - Gli attaccanti del Napoli Lorenzo Insigne ed Arkadiusz Milik sono attualmente bloccati da problemi muscolari e non è detto che possano essere disponibili contro la Sampdoria sabato pomeriggio. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"La questione desta qualche preoccupazione anche in considerazione dell’esordio in Champions League: martedì, a Fuorigrotta, ci saranno i campioni in carica del Liverpool per la prima giornata. E non è escluso che Ancelotti debba fare a meno di Lorenzo Insigne, costretto a fermarsi al termine del primo tempo all’Allianz Stadium per un problema muscolare, avvertito già durante la fase di riscaldamento, ma tenuto nascosto ai sanitari. Una decisione, la sua, che non è piaciuta al club. Nelle intenzioni dell’allenatore c’è il recupero di Insigne"