Gazzetta - Il nuovo allenatore è già in direzione Napoli, la scelta

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto ad annunciare il nuovo allenatore da un momento all'altro. Manca poco alla fine della stagione, poi ci sarà subito la svolta per guardare al futuro con nuovi nomi in ogni ruolo. Cambieranno i giocatori, i dirigenti e anche l'allenatore.

Allenatore Napoli: la scelta tra Conte e Italiano

Tanti nomi, eppure, si è ridotta a due nomi la lista di Aurelio De Laurentiis per il prossimo allenatore del Napoli: Conte o Italiano. Il primo è un sogno del presidente azzurro già da tempo, il secondo, invece, piace tantissimo e ha avuto più volte i complimenti direttamente dal presidente che lo corteggia e ora può approfittare che il suo contratto è in scadenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Vincenzo Italiano è già in direzione Napoli per la prssima stagione. Intanto, la Fiorentina sa già dell'addio di Italiano e punta forte su Alberto Gilardino.