Gazzetta: il Napoli studia una zona colloqui come le strutture carcerarie, a Castel Volturno possibili faccia a faccia separati da un plexiglass

Notizie Calcio - L’applicazione del protocollo tecnico-scientifico della Federcalcio non è semplice, specie in casa Napoli, dove il centro sportivo di Castel Volturno si appoggia come foresteria a un albergo attiguo, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Le soluzioni sono quelle che si stanno cercando. Una per esempio potrebbe prevedere l’allestimento di una zona colloqui, per certi versi simile a quelle delle strutture carcerarie. Nel senso che, separati da un plexiglass, potrà avvenire un colloquio fra chi sta dentro e chi invece è fuori e non deve aver contatti. Allo studio ci sono anche l’allestimento di un percorso in sicurezza per il vicino ospedale di Pineta Grande, nel caso ci fosse l’esigenza per qualcuno del gruppo”