Gazzetta - Il Napoli ritorna in corsa per Europa League e Champions: quattro segreti dietro la cura Gattuso

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così la vittoria del Napoli in quel di Genova. Sono tre punti fondamentali da parte della squadra di mister Gattuso: "La terapia del dottor Gattuso, chiamato a guarire un Napoli incomprensibilmente malandato, continua a dare buoni risultati e anche a Genova se n’è avuta una dimostrazione importante. La squadra non è guarita, anzi ieri si sono ripresentati in maniera inequivocabile i sintomi della malattia che ha condizionato pesantemente la stagione. Però funzionano le medicine di Gattuso: due fiale di autostima, cura intensiva di gioco corto, flebo di spirito di sacrificio e un piano tattico chiaro che può piacere o meno, ma che aiuta i giocatori nei momenti di difficoltà. Così ieri una partita già vinta al 16’ è stata riaperta, rimessa in bilico, complicata e poi nuovamente vinta con un finale rabbioso, degno di una squadra che sa di non potersi accontentare della mediocre andatura tenuta fin qui. La terza vittoria consecutiva (Coppa Italia compresa) rimette nel mirino del Napoli l’Europa League e anche la Champions non è poi così lontana. Considerando che ieri in panchina con Gattuso c’erano Allan, Koulibaly, Politano, oltre a Demme e Mertens che hanno segnato i gol del successo, viene da chiedersi come mai così tanta qualità viaggi a distanze siderali dalle prime posizioni e non da dubitare della possibilità di rincorrere il quarto posto. A patto di completare la guarigione e di evitare cali di tensione che possono essere fatali, come quello che ieri ha rimesso in partita la Sampdoria".