Gazzetta - Il Milan fa sul serio per Lucca: il piano dei rossoneri

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando a Lorenzo Lucca: "La società toscana è partita benissimo, comanda la classifica e si tiene stretto il suo goleador: non intende privarsene a gennaio. Questa aspettativa potrebbe essere assecondata, visto che l’idea del Milan può essere quella di fargli finire la stagione con la maglia della squadra di D’Angelo. Nulla di più facile, allora, che tutto vada a finire come quest’estate con il Bordeaux per il centrocampista Adlì, pagato 10 milioni senza pretenderne il trasferimento immediato. Si è parlato di una quotazione da dieci milioni anche per Lucca, ma non è da escludere che il suo prezzo salga ancora con il passare delle settimane. Se l’ex Palermo continua a segnare con questa costanza è evidente che bisognerà fare i conti anche con la concorrenza straniera".