Gazzetta - Il Liverpool peserà la crescita di questo Napoli! Bicchiere mezzo pieno, serve migliorare l’attenzione difensiva!

Notizie calcio Napoli - Napoli-Sampdoria termina due a zero grazie alla doppietta messa a segno dall'attaccante belga Dries Mertens, con un gol per tempo. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dal punto di vista della squadra allenata da Carlo Ancelotti il bicchiere è mezzo pieno. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

"Ma con il Liverpool in arrivo serve migliorare l’attenzione difensiva, con Mané, Salas e Firmino già in gran forma e a punteggio pieno in Premier. Bisognerebbe riavvolgere il nastro e ripetere la prestazione contro gli inglesi dell’ottobre di un anno fa: nessun tiro in porta subito. I campioni d’Europa peseranno la crescita di questo Napoli"