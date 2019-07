Gazzetta - I tifosi del Napoli si aspettavano l'ufficialità di Manolas, da De Laurentiis è arrivato un altro annuncio

Calciomercato - FR8 può diventare un marchio importante del calcio internazionale. Fabián Ruiz, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha lasciato il suo segno indelebile sull’Europeo Under 21 e nel Napoli dopo un primo anno più che promettente, si appresta a viverne uno con aspettative elevatissime:

"Domenica sera mentre lo spagnolo a Udine trascinava la Spagna Under 21 al titolo europeo, il Napoli concludeva l’ingaggio di Manolas dalla Roma. I tifosi attendevano l’ufficialità via twitter, come d’abitudine, del presidente De Laurentiis e invece questi ha cinguettato: «Complimenti a Fabian, miglior giocatore degli europei under 21 e alla nazionale spagnola».

Il patron invece ha voluto mettere in mostra il proprio gioiello. Il colpo migliore della scorsa estate, quando senza tentennamenti, dopo averlo seguito per diversi mesi, spinti anche da Carlo e Davide Ancelotti, il Napoli ha pagato 30 milioni di clausola al Betis"