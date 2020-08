Gazzetta - I rimpianti del Napoli sono nella gara d'andata quando non ha trasformato la superiorità in successo. Gli azzurri reggono con dignità, molto peggio ha fatto la Juve con il Lione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Barcellona-Napoli: "Avanti Barça ai quarti, lì c’è il Bayern e sarà meglio non illudersi. Ma intanto è l’illusione del Napoli che si dissolve quando Leo urla al mondo che è tornato, che la Champions dovrà fare i conti con lui e il Barcellona, e che sulla sua strada non c’è più Ronaldo, un altro col chiodo fisso ma niente attorno per piantarlo bene. La bella avventura di Gattuso finisce con un 3-1 che non lascia spazio a troppi rimpianti. Quelli sono rimasti all’andata, quando la superiorità non s’era trasformata in successo. Qui al Camp Nou, benché deserto, era dura. Grazie lo stesso. Napoli fuori perché era troppo difficile, perché il Barcellona è di un’altra categoria. Gattuso ha retto il confronto con dignità ma da una categoria inferiore. Molto peggio aveva fatto la Juve con il Lione"