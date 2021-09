Gazzetta - Genoa ceduto ad un fondo americano: in arrivo l'annuncio ufficiale

Serie A - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport c'è la svolta societaria nel Genoa: "Ora c’è anche una data: martedì 14 settembre. Quel giorno, dunque fra meno di due settimane, è previsto l’annuncio ufficiale che sancirà il passaggio del Genoa da Enrico Preziosi, il presidente più longevo nella storia rossoblù, che lo ha guidato dal 2003 ad oggi, al fondo statunitense 777 Partners, con il quale la trattativa aveva avuto inizio ormai molti mesi addietro. Ed è giunta, adesso, alla fase conclusiva, dopo una lunga due diligence portata avanti dagli emissari del fondo americano presso gli uffici genovesi di villa Rostan, a cui ha fatto seguito il successivo doppio consenso firmato (a vendere e ad acquistare), con una relativa consegna rigorosa al silenzio sottoscritta da entrambe le parti. Fra dieci giorni l’annuncio, ma la novità è che il presidente Enrico Preziosi dovrebbe rimanere legato alla società rossoblù come socio di minoranza per i prossimi tre anni, rappresentando inoltre il Genoa presso la Lega Calcio e, in generale, a livello istituzionale. Un incarico non semplicemente formale, che avrà pure lo scopo di agevolare l’ingresso dei nuovi azionisti nel calcio italiano".