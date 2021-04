Gazzetta - Gattuso sceglie Mertens e non Osimhen contro la Juve: i motivi della scelta tattica del mister

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla scelta da parte di Gattuso di schierare Mertens titolare stasera: "Mertens per il Napoli ha segnato 134 gol, più di Maradona, e anche così sarà ricordato in città. Per stasera, invece, ha vinto la sfida personale con Osimhen. Gattuso, che s’era inventato il 4-2-3-1 per farli coesistere, ha preso atto dell’imprescindibilità di Zielinski e sceglie tra i due. Questa volta, dentro Mertens, che garantisce maggiore incisività sotto porta e più qualità tecnica".