Gazzetta - Gattuso non si è sentito un traditore nei confronti di Ancelotti! Rino ha scoperto in fretta la passione dei napoletani

Notizie Calcio Napoli -L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al racconto dell’arrivo di Gennaro Gattuso al Napoli, vi proponiamo un breve stralcio:

“Gattuso si è sentito subito a suo agio, ha scoperto in fretta la passione dei napoletani che l’hanno riconosciuto, ieri mattina, all’aeroporto di Capodichino, appena sbarcato dal volo che da Malpensa l’ha portato a Napoli. Il destino ha voluto che sia stato chiamato proprio lui a sostituire Ancelotti sulla panchina del Napoli. Ma il lavoro è lavoro, come l’ambizione che ciascuno ha il diritto di coltivare. E lui, non si è sentito un traditore, ha soltanto considerato la proposta che gli è stata fatta da De Laurentiis che, con o senza il suo si, comunque l’avrebbe sostituito l’allenatore”