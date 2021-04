NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Gattuso non ha mai pensato alle dimissioni perché convinto che la squadra, ritrovando tutte le sue forze, avrebbe potuto competere. E i fatti lo stanno dimostrando, visto che nel girone di ritorno il Napoli è secondo solo all’Inter. Certo il tecnico è andato anche in difficoltà nei momenti di grande crisi e sulla gestione di certe gare (e l’eliminazione dall’Europa) ci sono responsabilità che Gattuso non ha mai nascosto"