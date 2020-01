Gazzetta - Gattuso-Insigne, patto tra uomini: il mister ha chiesto e ottenuto la complicità del giocatore più rappresentativo

È un affare tra loro due, adesso. Non che gli altri non c’entrino, perché il colpaccio messo a segno contro la Juventus, è stato merito dell’insieme. Gattuso s’è messo a capo dell’iniziativa, mentre Insigne s’è impegnato a mettere a disposizione il proprio talento per la riuscita di quella che, un po’ tutti, ritengono un’impresa come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Gattuso-Insigne, patto tra uomini