Napoli Calcio - L'edizione odierna di Gazzetta scrive:

"La Roma si prepara a scendere in campo domani sera contro lo Shakhtar Donetsk, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Sul tavolo non c'è solo il passaggio del turno della squadra giallorossa, ma anche il futuro di Paulo Fonseca. Sul contratto del portoghese c'è infatti la clausola che permetterebbe un rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League".