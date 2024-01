Gazzetta - Faccia a faccia ieri a Castel Volturno: tre azzurri hanno voluto prendere la parola

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport ieri a Castel Volturno c'è stato un faccia a faccia tra tutte le componenti. Tre calciatori in particolare hanno preso la parola dopo la disfatta di Torino che ha portato il Napoli in ritiro.

Napoli in ritiro a Pozzuoli

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: