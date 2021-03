Gazzetta - Fabian Ruiz ha rifiutato due proposte di rinnovo: ADL ha già fissato la cifra per cederlo subito, tre club in pole

Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il futuro di Fabian Ruiz sarà quasi certamente lontano dal Napoli. Su di lui ci sono molte squadre interessate, ma De Laurentiis non è disposto a concedere sconti sul cartellino.

FABIAN RUIZ IN VENDITA: DE LAURENTIIS FISSA IL PREZZO

La rosea scrive: "Dalla Spagna, arriva la conferma che il centrocampista del Napoli è nei progetti futuri di Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Il meglio della Liga, insomma, è interessata al suo cartellino e per fine stagione potrebbe aprirsi una vera e propria asta, alla quale Aurelio De Laurentiis assisterà senza patemi, forte di un contratto che lega il giocatore al Napoli, fino al 2023. Il presidente ha già lasciato intendere che non farà sconti, che potrebbe prendere in considerazione la discussione soltanto se i club interessati accetteranno le sue condizioni. Occorreranno non meno di 50 milioni di euro per avviare la trattativa. Il centrocampista della nazionale spagnola ha già detto no due volte alla proposta del Napoli di prolungare l’attuale accordo, a prescindere dalla questione economica (il suo stipendio attuale è di 1,5 milioni di euro)".