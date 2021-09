Gazzetta esalta Spalletti: il Napoli gioca a memoria applicando schemi con una leggerezza unica. Ha mandato in rete chiunque

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il lavoro svolto finora da Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli.

"Sta lavorando su un collettivo che mette insieme qualità e la fisicità, due elementi che contribuiscono a tenerlo lassù, in vetta alla classifica. Pare che tutto funzioni. Certo le sbavature non mancano, ma non si può pretendere la perfezione. Intanto, però, il Napoli gioca a memoria, applica gli schemi, sia in movimento sia su palla inattiva, con una leggerezza unica. Ma è nell'insieme che la squadra sa sorprendere per la duttilità dei suoi schemi tattici e per la capacità di mandare in rete chiunque"