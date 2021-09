Gazzetta esalta Spalletti: gol belli e frutto di schemi studiati in allenamento. Il 4-0 è un messaggio implicito alla Juve: il suo Napoli è squadra

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il largo successo del Napoli sull'Udinese elogiando Spalletti.

"Un quarto d’ora d’illusione, poi è finita. Il Napoli entra come e quando vuole, sfrutta tutti i punti deboli dei rivali, stravince senza affaticarsi. Gol belli, spettacolari, alcuni nati da schemi studiati in allenamento, divertenti: Osimhen, Rrahmani, Koulibaly (il goleador con 2 centri) e Lozano. La manovra gira attorno all’ispiratissimo Fabian Ruiz che in Anguissa ha trovato il complemento ideale. Un 4-0 che è anche un messaggio implicito alla Juve: se la qualità è superiore non puoi farti raggiungere dal 2-0 al 2-2. Ma il Napoli oggi è una squadra, la Juve no".