Gazzetta esalta Pépé: "Se i napoletani impazzivano per le progressioni di Lavezzi, resteranno incantati dall'ivoriano!"

Calciomercato Napoli - L’estate scorsa i tifosi napoletani chiedevano al presidente di comprare Edinson Cavani, un anno dopo la risposta di Aurelio De Laurentiis è un rilancio su presente e futuro del club azzurro. Ovvero Nicolas Pépé, che l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport descrive ampiamente e della cui analisi vi proponiamo un breve stralcio

"Se il Lilla è arrivato in Champions, gran parte del merito va a questo attaccante che ha pure confezionato 11 assist. Difficili i paragoni. Ma se i napoletani impazzivano per le progressioni del Pocho Lavezzi, resteranno incantati dall’eccezionale potenza fisica dell’ivoriano. Dicono che gli sceicchi del Psg siano rimasti impressionati da Nicolas lo scorso aprile quando a Lilla la squadra uscì distrutta per il clamoroso 5-1 finale.

E dire che fino a 16 anni Nicolas giocava portiere nei dilettanti e venne scartato dal Psg. Quello strano numero 1 a 13 anni venne premiato in un torneo come miglior giocatore, oltre che portiere. Perché per la sua reattività esplosiva fra i pali era insuperabile"