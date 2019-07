Gazzetta esalta Insigne: "Ha disegnato traiettorie che altri non riescono neanche a pensare! Non si incupisca, un capitano deve anche sapersi caricare la croce"

Dispensa sorrisi e parla di divertimento, da condividere con i tifosi. Il Lorenzo Insigne di questa estate non sembra manco lontano parente di quello musone e polemico della scorsa primavera, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Contro il Liverpool si è preso il pallone e ha deciso di disegnare traiettorie che altri non riescono neanche a pensare. A 28 anni il capitano del Napoli ha raggiunto la piena maturità per disputare una stagione da protagonista assoluto, come si augura anche il c.t. Mancini, oltre naturalmente Ancelotti. Le premesse ci sono. A patto che Lorenzo conservi questa leggerezza estiva, senza incupirsi al primo fischio o alla prima, inevitabile, difficoltà. Perché un capitano deve anche sapersi caricare la croce, oltre a gioire per le vittorie. Ma soprattutto Lorenzo deve ritrovare in se stesso il bambino che gioisce col pallone"