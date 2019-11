Gazzetta esalta Berge: rendimento in continua crescita, due dati hanno convinto il Napoli a puntare su di lui

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta le doti di Sander Berge, obiettivo di mercato del Napoli:

"In quest’inizio di stagione il suo rendimento è in continua evoluzione, finora ha sommato 20 presenze e 2 gol. La sua vetrina migliore, in questo periodo, è sicuramente la Champions League, dove sta garantendo numeri importanti al suo club. Le presenze sono state 4 e le statistiche lo elevano a miglior giocatore del Genk. Il suo contributo è certificato proprio dalle cifre: 127 passaggi positivi con una media di 31,75 a partita, così come le verticalizzazioni che sono state 52, con una media di 13 a gara. Cifre che, probabilmente, avranno convinto il Napoli ad avviare la discussione confermata, peraltro, dal presidente del club belga, Peter Croonen"