Gazzetta - Emerson Palmieri, Zaccagni ed un colpo in difesa: Spalletti disegna già il suo Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sul Napoli di Spalletti: "L’arrivo del nuovo allenatore potrebbe convincere Emerson Palmieri, 26 anni, a prendere in considerazione il ritorno in Italia, dove ha giocato nella Roma allenata proprio da Spalletti. Il Napoli ha la necessità di rinforzare la fascia mancina e il nazionale di Roberto Mancini è il profilo più seguito dal ds napoletano. Potrebbero bastare una decina di milioni per convincere il Chelsea a lasciarlo andare, anche perché il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Ci sarebbe la promozione a titolare di Rrahmani, invece, nel caso si concretizzasse la cessione di Koulibaly, ma Cristiano Giuntoli sta valutando altri centrali, tra cui l’argentino Senesi. Lo stesso dirigente ha concluso o quasi l’acquisto di Mattia Zaccagni: col Verona c’è già l’accordo, ma il giocatore è tentato dal Milan. Potrebbe essere lui il sostituto di Fabian Ruiz a centrocampo: Zaccagni gioca sia da centrale sia da trequartista".