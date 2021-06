Gazzetta - Emerson Palmieri-Napoli, due soluzioni per chiudere subito: l'affare resta complicato

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa tra il Napoli ed Emerson Palmieri.

EMERSON PALMIERI-NAPOLI, LE ULTIME

Il quotidiano scrive: "Il discorso con il Chelsea è un tantino complicato, però. Il Napoli vorrebbe provare ad ottenere il giocatore in prestito, ma il contratto di Emerson Palmieri è in scadenza a giugno 2022 e, dunque, dovrebbe essere prima prolungato, almeno di una stagione, per poi discutere le modalità del prestito. Diversamente, De Laurentiis dovrebbe investire una decina di milioni per averne la proprietà del cartellino. Insomma, la questione è delicata e al problema della valutazione va affiancato quello dell’ingaggio del giocatore. Il suo stipendio è di 4,6 milioni di euro a stagione, una cifra che non rientra nei nuovi parametri imposti dalla presidenza per abbattere i costi degli emolumenti, che dovrebbero ridursi almeno del 30 per cento".