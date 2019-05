Gazzetta elogia Mertens: "Merita il rinnovo, mai una polemica anche da vice-Insigne"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Dries Mertens: "Un riconoscimento che il giocatore s’è meritato, dimostrando attaccamento alla maglia e al club. Mai una polemica, nemmeno quando con Ancelotti è ritornato ad essere l’alternativa a Lorenzo Insigne, compagno di Milik nella coppia d’attacco. Se n’è stato tranquillo in panchina, ad aspettare il momento opportuno, nonostante i numeri fossero tutti dalla sua parte. Ma l’allenatore non ha perso di vista le cifre, le stesse che gli hanno ricordato che Mertens è stato il capocannoniere della squadra negli ultimi due anni realizzando, complessivamente, 56 reti e per questa stagione è fermo a quota 17 ed ha a disposizione le partite contro Inter e Bologna per migliorarsi".