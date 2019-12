Gazzetta - E' un Napoli senz'anima e svogliato: 4 giocatori hanno incrociato le braccia, squadra non in grado di reggere la pressione

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato l'ennesima sconfitta del Napoli in campionato. Ormai la vittoria manca da dieci turni e Gattuso non può fare di certo miracoli essendo venuto da due giorni.

"Senza un’anima, svogliato e perdente. Dove sia finito il Napoli è davvero un’impresa poterlo scoprire. Si sarà reso conto, Rino Gattuso, di che cosa lo aspetterà da oggi. Il suo compito non è per niente agevole, perché la questione non è tecnica, ma mentale. La squadra è svuotata, gente come Insigne, Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, tanto per citarne qualcuno, ha incrociato le braccia, non è più in grado di reggere la pressione del momento. S’è visto poco di nuovo, il 4-3-3, ma tanto di vecchio. L’unica cosa certa è che buona parte dei giocatori ha mollato la presa. E lo ha fatto con largo anticipo rispetto alla fine della stagione"