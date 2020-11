Gazzetta e lo smart working di Pioli: osserva i movimenti in allenamento con un drone in diretta. Ha caricato la squadra via telefono

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Pioli. L'allenatore non ci sarà al San Paolo causa Covid, ma segue gli allenamenti live con un drone e dà indicazioni al suo staff: "Tattica ma non solo, perché Pioli sa toccare le corde giuste dei giocatori grazie al dialogo. Che è rimasto diretto e continuo anche a distanza: il grosso, soprattutto a livello individuale, si snoda a fine allenamento, quando a qualche rossonero capita di essere chiamato magari mentre rientra a casa in macchina. I colloqui con i singoli intaseranno le linee domani tra le 18.30 e l’ora di cena, quando scatteranno le indicazioni chiave dopo l’ultimo vero allenamento prima della partenza per Napoli, fissata per domenica mattina, e naturalmente nel giorno della partita, quando il tecnico motiverà i suoi anche “faccia a faccia”, in videochat. Poi si accomoderà davanti alla tv: le sue urla stavolta rimbomberanno in salotto, quindi occhio alle proteste. Quelle dei vicini per il troppo rumore".