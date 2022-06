Gazzetta - Duello tra Monza e Napoli per Nandez

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un Monza molto interessato al centrocampista Nandez del Cagliari. Sul calciatore ci sarebbe anche il forte interesse del Napoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Radio mercato bisbiglia di nuovi appuntamenti per oggi, una giornata piena di opportunità e di contatti tra i club. Come quello tra Monza e Cagliari, con un menu molto ricco, per diversi ruoli oltre a quello di Cragno. Si tratta dell’eventuale interesse dei brianzoli per il duttile centrocampista uruguaiano Nandez, sul quale va segnalato forte il Napoli"