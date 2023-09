Gazzetta - Dov’è finito il Napoli che frullava gli avversari facendoli a pezzi? La piazza inizia ad avere i primi mal di pancia con Garcia

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport pone degli interrogativi importanti nei confronti dell'allenatore Rudi Garcia dopo il pareggio di ieri contro il Genoa. L’allenatore finisce sul banco degli imputati per l’involuzione di gioco della squadra.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Dov'è finito il Napoli campione d'Italia? Dov'è finito il Napoli che schiacciava gli avversari, li inseriva nel frullatore e li faceva uscire a pezzi dal campo? D'accordo, come dicevamo serve tempo, ma intanto la piazza comincia ad accusare i primi mal di pancia e ieri sera l'hashtag Garciaout è stata la prima risposta alla prestazione deludente di Genova. Forse eccessivo, certo, ma comunque non da trascurare: l'idillio squadra-tifosi è troppo importante per il Napoli"