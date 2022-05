Gazzetta - Doppio colpo Barcellona dal Napoli: chieste già info

Calciomercato Napoli - Doppio colpo Barcellona in casa Napoli? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sarebbero finiti nel mirino del club catalano il quale avrebbe chiesto già informazioni sulla loro situazione contrattuale con il Napoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"C’è il portiere colombiano David Ospina, che a fine stagione discuterà con il club sul suo contratto di fatto concluso. E poi soprattutto Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi in scadenza fra un anno. I rinnovi al momento appaiono problematici e su tutti e due il Barcellona ha preso informazioni. Dipenderà da Osimhen e dalle offerte concrete che arriveranno al club. Di sicuro il tecnico Spalletti non rinuncerà a tutti a cuor leggero. Perché per lui il Comandante senegalese e il Mago andaluso sono difficilmente sostituibili per qualità"