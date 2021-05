Gazzetta dello Sport - Bonus finiti, c'è un dato che ha preoccupato Gattuso e De Laurentiis dopo il pareggio contro il Cagliari

Notizie Napoli calcio. "Bonus finiti" è così che titola la Gazzetta dello Sport a poche ore da Spezia-Napoli. Il riferimento è ovviamente al pareggio interno contro il Cagliari, che ha gettato qualche preoccupazione nell'ambiente partenopeo:

"E' bastato un pareggio per spingere nuovamente il Napoli fuori dalla zona Champions. Un risultato che la famiglia De Laurentiis non ha voluto commentare pubblicamente, ma la delusione è stata tanta. La proprietà, come il tecnico, è preoccupata dopo aver constatato il calo fisico di alcuni tra i pezzi forti della squadra, tra cui Lorenzo Insigne, Zielinski e Mertens. I primi due saranno in campo oggi, mentre il belga resterà fuori per fare spazio a Osimhen.