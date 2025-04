Ultime notizie - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'Inter ha già deciso il futuro di Simone Inzaghi. Il contratto dell'allenatore è in scadenza nel 2026. La società non ha alcun dubbio sul rinnovo per altre stagioni. Anzi, anche nel caso in cui Inzaghi dovesse chiudere la stagione con zero trofei, l'intenzione della dirigenza intersita non cambierebbe di una virgola. Oggi Inzaghi è l'allenatore più pagato della Serie A con quasi 7 milioni netti d'ingaggio.